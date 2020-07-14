Компания на протяжении нескольких месяцев обсуждала получение финансирования с акционерами и частными инвесторами.

"Последние шесть месяцев были самыми сложными за всю нашу 36-летнюю историю. Мы приняли болезненные меры, но мы достигли того, что многие считали невозможным", — сказал гендиректор Virgin Atlantic Шай Вайс, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

По условиям сделки, акционеры предоставят авиакомпании около 600 млн фунтов, включая инвестиции на 200 млн со стороны Virgin Group, являющейся владельцем мажоритарной доли Virgin Atlantic.

Кроме того, базирующаяся в США инвестиционная фирма Davidson Kempner Capital Management LP выделит 170 млн фунтов в виде обеспеченных кредитов. Кредиторы дадут отсрочку по кредитам более чем на 450 млн фунтов.

По словам Вайса, благодаря этой финансовой поддержке Virgin Atlantic сможет вернуться к прибыльности в 2022 году.

В мае компания объявила о сокращении около 30% штата из-за кризиса в авиаотрасли, вызванного вспышкой коронавируса. Virgin Atlantic планирует возобновить перелеты по ряду международных маршрутов в конце июля на фоне ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией.