Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

В материалах дела говорится, что 13 июля авиапассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курила в туалетной комнате "Боинга 737".

Своими действиями она нарушила два положения КоАП — ч. 1 ст. 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ст. 20.21 КоАП РФ (пояаление в общественных местах в состоянии опьянения).

Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Петрозаводске, чтобы снять дебоширку с рейса. Для дальнейшего разбирательства пассажирку передали сотрудникам полиции в аэропорту.

Однако авиапассажирка оказалась недовольна действиями полицейских и "публично в присутствии третьих лиц, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, нарушая тем самым их нормальную деятельность", сообщают в следственном управлении.