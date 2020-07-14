Как сообщила пресс-служба регионального правительства во вторник, снимаются ограничения на территории сельского поселения "Соловецкое".

"Туристы и паломники могут посещать территорию Соловецкого архипелага, при этом им необходимо иметь справку об отсутствии COVID-19 (документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции, выданный не ранее чем за два календарных дня до дня прибытия на территорию). Исключаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага через воздушное и морское сообщение", — говорится в сообщении.

Также снимаются ограничения на бронирование и размещение в гостиницах и других местах на Соловках.

Кроме того, на территории архипелага вводится обязательный масочный режим в местах торговли, оказания услуг и т.д.

В целом на территории области разрешаются экскурсии на открытом воздухе индивидуально или группами не более пяти человек, а при наличии специального радиооборудования — не более 10 человек. При этом исключается посещение экспозиций и выставок внутри зданий.

До 21 июля продлеваются ограничения на бронирование и размещение в гостиницах, хостелах и т.д. на территории Архангельской агломерации — Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, работу организаций общественного питания (за исключением летних кафе, кроме Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района).

В регионе по-прежнему запрещены массовые кинопоказы, культурно-развлекательные услуги, спортивные мероприятия.

Как сообщалось, ранее руководитель оперштаба Поморья Артем Вахрушев призвал туристов не ездить на Соловки, несмотря на разрешение властей соседней Карелии.

В Архангельской области продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт была разрешена только жителям Соловков, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба.