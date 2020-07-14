"С учетом эпидемиологической ситуации сможет отдохнуть (в лагерях — ИФ) 9,2% (63 тыс.) детей в возрасте от 7 до 15 лет", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что из этих 63 тыс. человек около 3,8 тыс. — это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о 4,4% от общего их числа в Московской области.

В министерстве напомнили, что первая смена в оздоровительных лагерях Подмосковья открывается 15 июля. С 25 июля, как ожидается, начнут работать лагеря с дневным пребыванием детей.

В 2020 году отдых организованных групп детей осуществляется только в регионе их проживания.