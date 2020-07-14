"Официальная дата открытия курортов республики пока неизвестна. Решение будет приниматься в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы пока перешли ко второму этапу снятия ограничений. Предполагается, что работа курортов возобновится после введения третьего этапа снятия ограничительных мер в республике", — сказал замминистра.

Вместе с тем, он заметил, что Карачаево-Черкесия, как и другие регионы страны, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции потеряла часть турпотока.

"Какова будет дальнейшая динамика турпотока, пока сложно прогнозировать. Вместе с тем, скажу, что к нам поступает очень много звонков, запросов на отдых на курортах КЧР. Поэтому, с учетом, так скажем, большого рвения туристов, в том числе из других регионов, желающих отдохнуть на курортах Карачаево-Черкесии, по итогам года мы, возможно, выйдем на прогнозные цифры, на которые рассчитывали", — сказал Коджаков.

По прогнозам, этим летом на курортах Карачаево-Черкесии будут востребованы все виды отдыха. При этом большой популярностью будут пользоваться пешие туристические маршруты, бальнеологический отдых и семейные виды отдыха.

Цены на объектах гостиничной и туристической инфраструктуры курортов Карачаево-Черкесии в этом году сохранятся на прежнем уровне, повышения расценок не планируется.

"На сегодняшний день вопрос повышения цен на курортах республики не стоит. Он даже и не рассматривался, я имею в виду собственников гостиниц. Они понимают, что доходы многих людей за период пандемии снизились, соответственно, нет смысла поднимать цены, в том числе расценки на канатные дороги и ряд других крупных объектов на курортах. Скорее всего, цены останутся прежними", — пояснил собеседник агентства.

При открытии курортных зон республики в обязательном порядке будут учитываться все санитарно-эпидемиологические требования, добавил Коджаков.