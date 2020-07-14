"Всего в первую смену в Подмосковье заработает 15 организаций отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора, из 59 детских лагерей, вошедших в реестр (организаций отдыха детей и их оздоровления — ИФ)", — привели в ведомстве слова его главы Ирины Фаевской.

Она добавила, что в первую смену в указанные лагеря заедут 550 детей. Подведомственные министерству лагеря "Звонкие голоса", "Осташево" и "Имени 28 панфиловцев" пока еще готовятся к открытию. В ведомстве напомнили, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье разработан стандарт работы детских оздоровительных лагерей.