Экскурсии возобновлены как в здании-"шлеме", так и в здании на территории кремля.

"Проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек будет осуществляться с обязательным обеспечением дистанции в 1,5 метра между группами и посетителями музея", — говорится в сообщении.

Посетителям предлагается приобретать билеты бесконтактным способом через терминалы продажи билетов, а также на сайте музея.

При входе в здание музея всем посетителям измеряют температуру тела бесконтактным способом.

"Посещать музей необходимо строго в масках. Перчатки — наша рекомендация, поскольку в музее много интерактивных зон. Пользоваться санитайзерами обязательно", — подчеркивается в сообщении.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. Ежегодно его посещают более 500 тыс. человек.