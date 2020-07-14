"Из Третьего кассационного суд дело возвращено в Петрозаводский городской суд для нового судебного расследования", — сказал Маслов.

Он подчеркнул, что дело будет рассматривать новый состав суда.

Как сообщалось, в июне Третий кассационный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ об отмене оправдательного приговора Круподерщикову и Ильину и направил дело на новое судебное рассмотрение.

В кассационном определении прокурор просил суд отменить приговор в отношении Круподерщикова и Ильина в части оправдания по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Приговор по этому делу Петрозаводский городской суд огласил в марте 2019 года. На скамье подсудимых находились шесть человек, трое из них были оправданы. Так, экс-директор лагеря Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 лет заключения в колонии общего режима. Экс-инструктор Круподерщиков был оправдан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но признан виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), за что получил восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении, однако был освобожден по истечению срока давности.

Оправдательный приговор вынесли в отношении врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и бывшего инструктора Ильина в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Позже прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде Карелии, но решение первой инстанции было оставлено без изменения.