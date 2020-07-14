В предыдущий список, в который были включены восемь стран — Белоруссия, Китай, Великобритания, Иран, Португалия, Россия, Швеция и Украина — теперь добавлены еще 10 государств.

Минздрав Австрии после проведения оценки уровня распространения коронавируса в мире, запретил авиарейсы из Румынии, Болгарии, Молдавии, Египта и еще шести стран Балканского полуострова.

Ранее запрет также распространялся на авиасообщение с итальянским регионом Ломбардия, однако с четверга ограничения будут сняты.

В Австрии за время пандемии зарегистрировано 19 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 709 человек скончалось.