С 14 декабря планируется начать полеты в Бергамо (ежедневно) и Венецию (три раза в неделю), с 17 декабря — в Болонью (дважды в неделю), с 19 декабря — в Турин (один раз в неделю).

Кроме того, с 30 марта 2021 года Wizz Air хочет открыть рейсы из Петербурга в Катанию и летать туда дважды в неделю.

Как отмечается, все рейсы станут новинками расписания аэропорта Петербурга и будут выполняться в рамках режима седьмой "свободы воздуха". Для выполнения полетов авиакомпания планирует разместить в "Пулково" второй самолет A320.

Как сообщалось, в сентябре этого года Wizz Air планирует начать полеты по седьмой "свободе воздуха" из "Пулково" в несколько стран Европы. С 18 сентября запланированы рейсы в Зальцбург (Австрия), с 19 сентября — в Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция) и на Мальту. Для полетов по этим маршрутам компания планирует базировать в "Пулково" один A320.

Еще до пандемии коронавируса и ограничения международных рейсов во всем мире Wizz Air планировала начать полеты по седьмой "свободе воздуха" из "Пулково" в Братиславу (Словакия), Вильнюс (Литва), Бухарест (Румыния) и Софию (Болгария). Все они были запланированы на лето этого года.

Иностранные авиакомпании получили право выполнять рейсы из "Пулково", пользуясь седьмой "свободой воздуха" (то есть выполнять полеты в страны, где сами они не зарегистрированы), с начала этого года. Минтранс РФ сообщал, что утвердил для таких полетов 30 европейских государств, при этом интерес к 22 из них ранее выразили шесть европейских лоукостеров: Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, airBaltic, Fly One.

Инициатором "открытого неба" в "Пулково" стала его управляющая компания — ВВСС (консорциум "ВТБ Капитала", немецкой Fraport, катарской QIA, РФПИ и пула иностранных инвесторов), проработать идею поручал президент РФ Владимир Путин.

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Лоукостер выполняет полеты в 154 аэропорта 45 стран. Флот включает 119 самолетов Airbus (A320, А321 и А321neo).