«Абзац 4 «прием в медицинские организации и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение (далее — санаторно-курортные организации), на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании результатов лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19, полученных не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию» признать утратившим силу», — говорится в документе.

Согласно постановлению, туристам при заселении в санатории достаточно предъявить только справку об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней, полученную не позднее, чем за 3 календарных дня до отъезда.

Ранее приказ Минздрава обязывал санатории требовать у туристов справки об отсутствии коронавируса, несмотря на то, что федеральный Роспотребнадзор в конце июня исключил это правило из рекомендаций по работе здравниц. В результате в санаториях Крыма и некоторых других регионов у туристов продолжали требовать справки.