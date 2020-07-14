«Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. В оргкомитет поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ», — рассказали в АСИ.

Как отметили в агентстве, участники будут заниматься развитием экотуризма на 239 особо охраняемых природных территориях (162 из них — ООПТ федерального значения и 77 — регионального). Общая площадь участвующих в соревновании территории составляет 58 млн га, это почти ¼ всех ООПТ страны. Многие участники подают заявки с предложениями по развитию сразу нескольких ООПТ.

Как сообщили в пресс-службе, 22 заявки подали представители Северо-Западного федерального округа. Из Сибирского и Центрального федеральных округов поступило по 20 заявок, а из Приволжского и Южного федеральных округов – 18 и 14 заявок соответственно. От Дальневосточного федерального округа подано 11 заявок, от Уральского – 8, от Северо-Кавказского – 4.

«Больше всего заявок было подано из Республики Карелия. Здесь на победу претендует 6 команд. По 5 команд участвуют из Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан, и по 4 команды – из Калуги, Московской области и Красноярского края», — уточнили в АСИ.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России организован при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, Минэкономразвития РФ, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризма.