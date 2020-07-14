Как сообщает компания, ее чистый убыток составил в апреле-июне $5,72 млрд, или $9,01 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибыль в размере $1,44 млрд, или $2,21 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный убыток равнялся $4,43 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали $4,16 на акцию.

Выручка Delta Air в минувшем квартале упала на 88% — до $1,47 млрд против $12,54 млрд годом ранее. Доходы от пассажирских перевозок рухнули на 94% — до $678 млн, от грузовых — на 42%, до $108 млн.

Эксперты в среднем оценивали выручку авиаперевозчика на уровне $1,39 млрд.

"Учитывая совокупное воздействие пандемии и ее финансового влияния на мировую экономику, мы по-прежнему считаем, что пройдет более двух лет, прежде чем мы увидим устойчивое восстановление", — заявил главный исполнительный директор Delta Air Эд Бастиан, подчеркнув "ошеломляющее влияние пандемии COVID-19 на бизнес" авиакомпании.

Убыток в прошлом квартале обусловлен, в частности, обесцениванием авиакомпаний Latam Airlines Group SA, Grupo Aeromexico SA и Virgin Atlantic Airways Ltd., долями в которых владеет Delta Air. Эти потери составили $2,1 млрд.

Котировки акций Delta Air в начале торгов во вторник снижаются на 3,7%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года упала на 54%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 8,6% за этот период.