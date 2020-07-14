Инвестиционный проект стоимостью более 160 млн рублей реализовала компания "Северсталь". Строительство терминала стало частью программы по замене существующего парка авиапредприятия на 100-местные самолеты Sukhoi Superjet 100.

"Я благодарен компании "Северсталь" за то, что она полностью взяла на себя затраты на строительство терминала и обновление авиационного парка. Мы видим, что пассажиропоток растет: рекорд прошлого года — 300 тыс. человек, в ближайшей перспективе — 500 тыс. человек в год. Хорошо, что поддержку региональной авиации оказывает министерство транспорта и Федеральное агентство воздушного транспорта", — цитирует пресс-служба главу области Олега Кувшинникова.

Решение о строительстве терминала было принято в связи со стремительным ростом пассажиропотока.

Одноэтажный терминал площадью чуть более 1 тыс. кв. м сможет пропускать до 85 пассажиров в час. Здание оснащено современным досмотровым оборудованием, ленточными конвейерами, стойками регистрации пассажиров, системами визуальной информации в виде комплекса мониторов и автоматического звукового оповещения.

Отмечается, что проект был реализован за 150 дней, с опережением графика более чем на 5 месяцев.