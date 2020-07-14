"На совещании обсуждались, в частности, вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России, а также организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах", — говорится в сообщении.

Кроме того, участники совещания — руководители федеральных органов исполнительной власти и региональные губернаторы — обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в магазинах, на предприятиях общепита, проведения исследований популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, а также реализации антикризисных мер поддержки бизнеса, включая малое и среднее предпринимательство.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента РФ, ее возглавил Сергей Собянин.