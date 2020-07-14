"Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях", — говорится в сообщении.

Гражданам из групп риска необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При этом введен ряд послаблений. Так, разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно, возобновляется работа сельхозярмарок, разрешен отдых в детских лагерях.

По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе выявлено 5 тыс. 118 случаев заражения. Лечение проходят 1,3 тыс. человек, при этом количество случаев с тяжелым течением инфекции увеличилось. В настоящее время 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 594 человек — средняя форма. 59 человек умерли.