"На данный момент у нас нет достоверных данных о том, что ситуация улучшается. Экипажи скорой помощи и сотрудники центров для COVID-больных, где установлены аппараты ИВЛ, работают на пределе сил, многие люди, у которых выявлено заражение, имеют респираторные проблемы", — отметил эпидемиолог.

По его словам, в Белграде "пробит эпидемиологический порог", сложная ситуация складывается в городах Шапац, Пирот, Крагуевац.

Так, В Шапаце планируют открыть пять больниц для лечения больных с COVID-19.

Накануне глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что "на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 154 пациента" — это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. До этого самым сложным днем для сербских врачей стало 14 апреля, когда на аппаратах ИВЛ находились 146 человек.

По ее словам, сейчас 49 аппаратов ИВЛ распределяют по региональным медицинским центрам страны.

С начала эпидемии COVID-19 в Сербии подтверждено 18,6 тыс. случаев заражения, 405 пациентов скончались, 13,9 тыс. вылечились.