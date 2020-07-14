"С 13 июля 2020 года Национальный заповедник "София Киевская" полностью открывается для посещения", — говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

В частности, открываются объекты недвижимого культурного наследия, которые находятся на территории заповедника: Софийский собор, музей "Дом митрополита", Трапезная ("Теплая София"), Ворота Заборовского и выставочные залы "Хлебная" (консистория), а также территория заповедника и колокольня.

Кроме того работают другие достопримечательности, входящие в состав заповедника: лестницы и паперть Андреевской церкви и музей "Золотые ворота".

В то же время, Кирилловская церковь, входящая в состав заповедника, но расположенная на ул.Елены Телиги, пока будет закрыта для посещения.

Со дня введения ограничительных мер по противодействию распространения Covid-19, с 16 марта 2020 года, для посещения была открыта только территория Национального заповедника "София Киевская". Все достопримечательности заповедника, в том числе Софийский собор, музей "Золотые ворота" и музей "Кирилловская церковь" были закрыты для посещения с целью предупреждения распространения короновируса.