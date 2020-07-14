Постановлением главного государственного санитарного врача города с 14 июля запрещен выезд на территорию национальных парков, популярных туристических и горных объектов (Медео, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта.

"В выходные дни национальные парки закрыты для посещений", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, по информации акимата, разрешаются пешие прогулки, но только в будние дни и при условии соблюдения ряда правил. В частности, категорически запрещено проносить собой продукты, кроме напитков, устраивать пикники и разводить костры, находиться на территории парка группой более трех человек. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные нормы социального дистанцирования и носить защитные маски.

Алматы с населением более 1,8 млн человек занимает второе место по количеству заражений коронавирусом в Казахстане. По состоянию на вторник в мегаполисе зарегистрировано 7 тыс. 811 случаев заражения. Вылечились от коронавируса 4 тыс. 535 человек и 54 скончались.