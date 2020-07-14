"Я получил штраф в 400 тысяч рублей. Гражданский иск (пострадавшей — ИФ) Ольги Соломиной будет передан в отдельное производство. Суд уже критически отнесся к разным ее заявлениям о судебных издержках, удовлетворил только 109 тысяч рублей. Никакого условного срока я не получил", — сказал Зубков, выйдя из здания суда.

Владелец парка "Тайган" считает, что пострадавшую приговор не устроил. "Она требовала шесть лет лишения свободы, а из иска на моральный ущерб в 2,5 миллиона рублей суд ей присудил всего 300 тысяч рублей", — отметил бизнесмен.

По словам Зубкова, он поблагодарил судью за то, что она не отправила его в колонию. "Я благодарен, что судья Балема не дала реальный срок", — сказал предприниматель.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

У суда собрались несколько десятков сторонников Зубкова.

По данным главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике Крым, посетительница парка Ольга Соломина, заказавшая летом 2018 года платную услугу "Прогулка со львом", подошла к хищнику сфотографироваться, зверь повредил ей руку. "Тайган" заявил со своей стороны, что туристка в нетрезвом состоянии "трепала льва за гриву", "укус льва был предупредительным и не привел к тяжким последствиям". Женщина отрицает, что была пьяна, и утверждает, что после инцидента у нее возникла флегмона (острое гнойное воспаление тканей, не имеющее четких границ).

Зубков обвинялся в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч.2 ст.238 УК РФ). Санкция статьи — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей штрафа, либо до 5 лет принудительных работ, или до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей или без него.

Дело поступило в суд осенью 2019-го. Гособвинение в ходе прений в июле текущего года попросило суд назначить владельцу парка львов три года лишения свободы условно, полмиллиона рублей штрафа и компенсировать Соломиной более 3 млн рублей. Пострадавшая затребовала для Зубкова реальный срок: 6 лет колонии. Предприниматель вину не признал. Защита бизнесмена просила оправдать его.

Зубков основал "Тайган" — крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей — в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, бизнесмен открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" — 1,5 тыс.