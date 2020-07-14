"В Москве 14 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 21 м/с. Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", — сказал собеседник агентства.

Ранее из-за ожидаемых сильных дождей в столичном регионе был объявлен повышенный "оранжевый" уровень погодной опасности, а заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

"Согласно прогнозу синоптиков, во вторник — четверг в столичном регионе может выпасть до 94 мм осадков, что соответствует месячной норме июля, из них до 70 мм — сегодня и завтра. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 среды и до 03.00 четверга, в этот период возможна гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 м/с", — рассказал он.