"Открытие нового отделения музея Дубны запланировано на 26 июля — День города. Первым мероприятием музея станет выставка, подробности которой станут сюрпризом для жителей и гостей города", — написал Данилов в своем аккаунте в Instagram.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" уточнили, что новое отделение расположится на втором этаже вокзала "Большая Волга". Площадь помещения составляет примерно 107 кв. м, в нем оборудовано три зала.

Все экспонаты уже перевезены. Завершается уборка помещений, после нее приступят к установке композиции.