Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующий с марта 2020 года.

За текущий период 29,7% посетителей составили туристы из РФ, 26,7% — Грузии, 14,5% — Турции, 7% — Ирана, по 2,1% из Индии и Украины, 2% — Саудовской Аравии, по 1,3% — ОАЭ и Пакистана, по 1,2% -Кувейта и Казахстана, 1,1% — Туркменистана, 0,9% из Великобритании, по 0,8% — Узбекистана и Ирака, 0,6% — Израиля, 5,9% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 76,2% — мужчины, 23,8% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 6 месяцев сократился 4 раза — до 16,7 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 2,8 раза до 79,1 тыс. человек.

В отчетный период 68% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 30,4% — воздушным транспортом, 1,6% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-июнь текущего года сократилось в 2,6 раза — до 973,4 тыс. человек. При этом 33,2% выезжали в Иран, 29,6% — Грузию, 20,5% — Россию, 9,5% — Турцию.

"81,7% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 16,6% — воздушным транспортом, 1,8% — водным транспортом", — подчеркнули в Госкомстате.