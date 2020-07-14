"Компания отмечает положительную динамику роста пассажиропотока в июне. За месяц поездами воспользовались 125 тысяч пассажиров, что более чем в 6 раз больше среднемесячного показателя в апреле и мае, когда пассажиропоток составлял около 20 тысяч пассажиров в месяц в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой", — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Динамичному восстановлению пассажиропотока способствует как общее ослабление ограничительных мер, так и ряд мероприятий, предпринятых компанией в июне, отмечают в компании.

"Мы постарались сформировать для пассажира наиболее привлекательное предложение для поездки в аэропорт в новых условиях — доступная цена, простая и понятная тарифная система, усиленные меры санитарной безопасности на борту. И уже в первые две недели после ввода нового тарифа и восстановления графика мы наблюдаем активный прирост пассажиропотока, что говорит о востребованности выгодного, надежного и безопасного трансфера в аэропорт. Рассчитываем, что в июле позитивный тренд еще более упрочнится с учетом открытия российских курортов", — отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева, слова которой приводятся в сообщении.

В июне "Аэроэкспресс" восстановил регулярный график движения на всех направлениях: с 8 июня привычный 30-минутный интервал отправления восстановлен на Домодедовском направлении, с 15 июня — восстановлены рейсы на Шереметьевском и Внуковском направлениях.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".