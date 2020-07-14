Гонконгский Disneyland вновь приостановит работу менее чем через месяц после ее возобновления. Это решение было принято после того, как местные власти ввели ограничения на массовые мероприятия из-за роста новых случаев заражения коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.
В Гонконге в течение трех недель не наблюдалось случаев локальной передачи заболевания, однако с 5 июля было зафиксировано более 180 таких случаев, отмечает газета.
Доля Disney в гонконгском парке развлечений составляет 47%, остальные акции принадлежат правительству Гонконга, свидетельствуют данные последнего годового отчета компании.
В минувшие выходные Disney открыл парк Disney World в Орландо, в то время как количество новых случаев заражения во Флориде в воскресенье превысило рекордные 15 тыс.
Как сообщалось ранее, компания отложила открытие парков Disneyland Resort и Disney California Adventure в Калифорнии, которые было запланировано на 17 июля. Согласно информации на сайте парков, дата возобновления их работы до сих пор не определена.