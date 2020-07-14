"Мы открываем (музей) поэтапно, потому что нужно соблюдать многие предписания и ограничения Роспотребнадзора. 15 июля открывается главное здание — Михайловский дворец и корпус Бенуа. В этот же день мы открываем выставку "Память" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественной церемонии открытия не будет, она пройдет в режиме онлайн", — уточнил Гусев.

По его словам, за свою 125-летнюю историю Русский музей закрывался для посетителей только в годы Великой Отечественной войны и во время пандемии COVID-19.

Музей уже продал 1,8 тыс. электронных билетов. На входе установят тепловизоры и будут пользоваться сканерами для бесконтактной проверки билетов.

28 июля состоится пресс-показ выставки "Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное". 29 июля откроется Михайловский замок, а также Строгановский и Мраморный дворцы. Выставка "Александр III. Император и коллекционер" в Михайловском замке продлевается до конца сентября.

"В ноябре нам предстоит завершение реставрации парадных залов Михайловского замка. Это около 2 тыс. кв.м., которые помогло освободить командование Военно-морского флота. Это будут красивые, великолепные залы, парадные анфилады. Тронный зал, Арабесковый зал, покои Нарышкина и Кутайсова, камеры фрейлин и Протасовой на первом этаже. Это будет 12 ноября в рамках Международного культурного форума", — добавил Гусев.

Ранее Русский музей анонсировал открытие Летнего сада с 15 июля. Посетителям рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки — при необходимости их можно приобрести на входе, а также соблюдать социальную дистанцию. В саду будет проводиться ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты.