Он добавил, что президент постоянно получает информацию на этот счет, и каких-то специальных встреч с правительством у главы государства на эту тему не планируется.
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Песков: вопрос возобновления международного авиасообщения находится в стадии обсуждения
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Вопрос о возобновлении авиасообщения РФ с зарубежными странами находится в стадии обсуждения, начинаются контакты с иностранными партнерами на предмет возобновления сообщения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.