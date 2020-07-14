«Не могу сказать про мелкие компании, которые просто не открылись после отмены самоизоляции. К концу года будет понятно, когда будут данные по налоговым, ЕГРЮЛ, какое число компаний прекратили существование. Банкротств среди крупных игроков не было ни одного, пока все держатся. Мое ощущение, что появился, если хотите, спортивный задор, хочется пережить кризис и вернуться к нормальной жизни подавляющему большинству компаний», — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Ломидзе напомнила, что, по подсчетам Ростуризма, совокупные потери от вируса туристической индустрии, включая гостиницы, транспортные компании, туроператоров и турагентов, составляют 1,3 трлн рублей. По ее словам, за несколько недель летнего сезона и даже до конца года покрыть такие убытки только за счет внутреннего туризма невозможно.

«Но, по сравнению с теми прогнозами, которые были в мае, то, что сезон есть, можно работать на внутреннем рынке – уже хорошо. Это уже возможность для индустрии начать восстанавливаться. Что до конца года такой убыток не будет покрыт за счет продаж на внутреннем рынке – очевидно. Но мы надеемся на совершенствование инструментов господдержки предприятий туриндустрии», — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что восстановление всей индустрии продлится как минимум до конца 2021 года.

«Это не значит неустойчивости рынка, это значит работу по другим правилам и в режиме жесткого энергосбережения. Оптимизации расходов и менее рисковых схем получения дохода. Но восстановление займет время, до конца года отрасль все убытки покрыть не сможет», — добавила эксперт.