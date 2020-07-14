«Пока не известно, сколько россиян отдохнет на курортах России в этом году. Потому что формально у нас середина летнего сезона, но на самом деле он только три недели как начался. В 2020 году все не так, как раньше. Поэтому мы не оценивали долю отдохнувших россиян и сколько их по сравнению с прошлым годом. Предполагаем, что в связи с закрытием границ, в связи с горячим стремлением наших граждан хоть где-то отдохнуть этим летом, число туристов, отдохнувших в РФ, будет примерно на 15% больше, чем в прошлом году», — сказала она журналистам во вторник.

Как отметила Ломидзе, не станет угрозой для внутреннего туризма и открытие международного. «Когда бы ни открылось международное сообщение, те туристы, которые уже купили туры, не будут отменять их и просить возврата денег, потому что этот год крайне чувствителен к аннуляциям и возвратам средств. Это в любом случае займет время. Я не вижу угрозы для внутреннего туризма в открытии международного. Продажи идут хорошо, и обрушения точно не будет», — заявила она.

По словам эксперта, закрытие границ не лишило конкуренции популярные туристические направления внутри страны, поскольку теперь регионы России соперничают друг с другом. «Я не могу сказать, что у нас полное отсутствие конкуренции. Появилась интересная картина, у нас конкуренция между регионами и между участниками рынка, потому что надо успеть взять свою долю активного потребительского спроса», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что ажиотажный спрос на курорты Юга России сказался на сервисе: путешественники ждут подтверждения бронирования по несколько дней. «Многие объекты просто не успевают обрабатывать заявки из-за аншлага, и, конечно, это влияет на сервис, потому что туристы отправляют запрос на бронирование, а ответа можно дожидаться в течение 2-4 дней. Но судя по тому, что происходит с продажами, это никак не влияет на спрос», — заключила Ломидзе.

Ломидзе подчеркнула, что в целом, несмотря на все неопределенности, сезон можно считать состоявшимся. «В мае прогнозы были очень грустные, и было не понятно, получится ли у граждан поехать отдыхать. Но сейчас мы видим аншлаг на наших курортах, и парадоксальным образом появилась возможность отправиться на чартерах, то есть подешевле, в регионы, которые воспринимались как направления индивидуального туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию. Ну и постановку чартеров в Хакасию, которую никто не воспринимал как туристическое направление, можно считать прорывом сезона», — отметила эксперт.