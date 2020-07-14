«Те страны, которые уже сейчас готовы принимать наших туристов, с ними будут намного проще и быстрее восстанавливаться продажи, чем с остальными. Восемь стран в приоритете, по ним продажи могут развернуться в течение недели. По остальным зависит от стран, от того, когда будут открываться консульства и других условий. В среднем, думаю 2-3, максимум 4 недели понадобится для развернутого масштабного восстановления нормальных продаж по зарубежным направлениям», — сказала она.

Ранее эксперт сообщила, что восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов «хоть завтра». Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Почти во всех странах у туристов будут требовать справки об отсутствии коронавируса, мерять температуру и брать тесты на границе.

Отвечая на вопросы журналистов, она добавила, что после открытия Турции завышения цен не будет.

«Уже прошла информация, что Турция готова за счет хоть каких-то гостей покрыть убытки индустрии, но все понимают, что, если будут завышенные цены, наши туристы не поедут. Пандемия нанесла урон финансовому благосостоянию россиян. Я думаю, что если цены и повысятся, то в пределах 10%, что не будет ощутимо для туристов», — добавила она.