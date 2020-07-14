«Почти все наши черноморские курорты – Краснодарский край и Крым, конечно, пользуются сейчас мегавысоким спросом. Но когда мы говорим о высокой загрузке, о 100% загрузке, то надо понимать, что еще не все отели открылись. Кроме того, в первую очередь в Краснодарском крае и Крыму продаются самые дорогие и комфортные объекты размещения, вот они, по нашим данным, на стопе до конца августа-начала сентября. Места в гостиницах курортов все еще есть. Другой вопрос, что это, как правило, весьма бюджетные объекты размещения, гостиницы нижней планки средней ценовой категории», — рассказала она во время пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, от недели к неделе открываются те объекты, которые были закрыты, поскольку им нужно было наладить работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Таким образом, ежедневно появляются дополнительные объекты, куда можно поехать.

«Популярны дорогие отели, например, в рамках тура в Крым на двоих с перелетом за 40-50 тыс. рублей. А самые бюджетные категорий 1-2* за 24 тыс. в июле на аналогичных условиях не слишком востребованы. Но говорить о том, что продавать уже нечего и бронировать туристам уже тоже нечего – это не правда», — подчеркнула она.

По словам Ломидзе, также активно занялись продажами в частном секторе местные жители регионов. «В крайне непростой экономической ситуации это возможность для жителей курортных регионов как-то обеспечить свой доход», — добавила она.

Эксперт сообщила, что официальных данных по турпотоку в Крым и Краснодарский край пока нет, однако количество бронирований юга России в июле этого года значительно превышает объемы бронирований в прошлом году.