«Туристический сезон 2020 года крайне сложный и главная сложность – в максимальной неопределенности, с которой сталкиваются участники рынка и потребители. Наш прогноз по тому, как развиваются события, а они развиваются очень противоречиво, что какое-то оживление, первый этап открытия международного авиасообщения как на выезд, так и на въезд начнется не раньше августа. Но не ясно, в какой декаде августа это произойдет – с 1 или после 15», — сказала она.

Ломидзе напомнила, что сегодня должно быть принято решение о списке стран, с которого Россия начнет открывать авиасообщение. Он должен быть сформирован Минтрансом на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Она отметила, что не известно, коснется ли открытие полетов в эти страны тех граждан, которые хотят поехать за рубеж с туристическими целями, поскольку поездки с другими целями осуществляются и сейчас.

«Но уже сейчас понятно, что формирование списка не означает, что с 16 июля туда полетят рейсы. Все равно будут оцениваться условия взаимности, и постепенно поэтапно начнется открытие сообщения. Я напомню, что оно в том или ином виде осуществляется и сейчас, но не касается туристов. Можно отправиться за рубеж, если цель поездки – лечение, обучение, визит к родственникам по серьезным обстоятельствам или есть вид на жительство», — подчеркнула эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что непосредственно с 15 июля начнется переговорный процесс с другими странами о возобновлении сообщения. В список, одобренный Роспотребнадзором, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.