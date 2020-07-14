«У нас есть общее оценочное число туристов, которые приобрели туры зимой и весной этого года по акциям раннего бронирования на всех направлениях, включая внутрироссийские. По нашим оценкам, это примерно 1,5 млн человек. Большая часть, 2/3 из них, которые планировали свой отпуск — оплатили полностью или частично туры за рубеж. По поводу возврата средств — все сейчас находится в зависшем состоянии, потому что и туристы, и представители туриндустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели туры. Мы надеемся, что постановление появится на этой неделе», — сказала она во время пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, это важный документ, который внесет стабилизацию в состояние и настроение туристов, однако пока не известно, в каком виде он появится.

«В предыдущем проекте постановления, который мы видели, сообщалось, что возврат средств будет производиться даже с процентами. Не знаю, войдет ли этот пункт в окончательный вариант. В любом случае, в последние месяцы туристы думают о том, подавать ли им в суд, ожидать ли поездки, требовать ли возврата. Мы ждем этого документа, после которого будет понятно, как и в каком порядке будут производиться возвраты или каким образом будут выполнены услуги перед туристами», — заключила она.