«По Абхазии есть информация, что после 16 июля станет понятно, на каких условиях и с какой даты она будет готова принимать туристов. Нужны ли будут справки или нет, абхазская сторона ничего не объявляла», — сказала она.

Президент республики Аслан Бжания 11 июля заявил, что Абхазия готова к приему организованных групп туристов из России с 15 июля и направила соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, но никаких решений об открытии границ с российской стороны пока нет.

Он добавил, что на въезжающих будут распространяться определенные требования — наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а у принимающих учреждений должны быть необходимые лекарственные препараты и специальные средства.