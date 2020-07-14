«По данным на 14 июля, у нас есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом», — сказала она.

По словам Ломидзе, большинство из этих стран требуют справки об отсутствии ковида, большинство будут замерять температуру при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — подчеркнула она.

«К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список», — добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что одна из особенностей сезона – отсутствие предварительной информации.

«Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов», — сказала эксперт.