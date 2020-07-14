"В 10:46 мск в одну из служб аэропорта Краснодар поступило сообщение о возможном минировании воздушных судов на стоянке у здания аэропорта. Пассажиры, находящиеся на бортах воздушных судов и пассажиры в здании аэровокзала были эвакуированы в минимально короткие сроки", — сказал сотрудник пресс-службы.

Всего, по предварительным данным, эвакуировано около 800 человек. В настоящее время на перроне обследуют пять самолетов.

"Все рейсы задержаны. Работает оперативная группа с кинологом. Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России", — добавил собеседник агентства.