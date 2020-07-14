Так, рейс из Нижнего Новгорода в Сочи будет выполняться с 24 июля ежедневно. В Симферополь — ежедневно с 25 июля, в Анапу — с 25 июля по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Согласно данным расписания аэропорта Нижнего Новгорода, в Сочи отсюда также летает авиакомпания Red Wings и начинает летать "Россия". В Симферополь выполняют рейсы Nordwind, Smartavia, Red Wings и будет выполнять "Россия".

В Анапу планируют летать Smartavia и "Россия".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.