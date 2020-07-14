Полеты Саратов-Сочи будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing-737-800 вместимостью 189 пассажиров, говорится в сообщении.

В настоящее время полеты в Сочи из Саратова осуществляет авиакомпания "Победа" с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам.

Nordwind выполняет регулярные рейсы по РФ и чартерные за рубеж, базируется в московском "Шереметьево". Парк состоит из 33 самолетов: девяти дальнемагистральных Boeing-777, двух A330, 13 среднемагистральных Boeing-737 и девяти A321. Региональные рейсы Nordwind выполняет на Embraer-190, которые принадлежат авиакомпании-партнеру — Pegas Fly. По данным Росавиации, в 2019 году компания перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13%), став по этому показателю восьмой среди других перевозчиков. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Аэропорт "Гагарин" находится в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м. Пропускная способность пассажирского терминала площадью 23 тыс. кв. м составляет 1 млн пассажиров в год. Главный оператор аэропорта — АО "СарАэро-Инвест" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").