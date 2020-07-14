"До первого августа — план действий, на следующий год этой проблемы быть не должно в повестке дня", — сказал Аксенов на заседании совета министров Крыма во вторник.

Вместе с тем, он призвал не проверять такие объекты в нынешнем курортном сезоне, поскольку туротрасль сильно пострадала в Covid-кризис.

"Вы ревизию заканчивайте: с главами администраций ногами проходите все побережье, наносите на карту и составляете список объектов, которые попадают под эти критерии — используются как мини-гостиницы. Не с целью, чтобы людям навредить, сейчас не надо контрольных мероприятий проводить — пусть зарабатывают, — обратился Аксенов к министру курортов и туризма Крыма Вадиму Волченко. — Кризис, у всех тяжелая ситуация. Однако всем надо помнить, что Крым может развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики".

"К самому процессу (выведению мини-отелей из тени — ИФ) приступаем в сентябре", — добавил глава Крыма.

Как сообщалось несколько лет назад, по данным Минтуризма Крыма, 40-50% всех средств размещения на территории региона работают "в тени": до 18 тыс. квартиросдатчиков и 4,5-5 тыс. малых отелей.