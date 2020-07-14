«Туристам, купившим проживание в санаториях Крыма, необходимо получать справку об отсутствии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне. Справка нужна для постояльцев санаториев и Крыма, и Севастополя. Крымский Роспотребнадзор также рекомендует местным санаториям проводить тестирование на COVID-19 всех своих сотрудников. В Министерстве туризма и курортов республики подтвердили эту информацию», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, власти и Роспотребнадзор Крыма опасаются роста числа зараженных коронавирусом на полуострове. Ресурсы региона не могут обеспечить обсерваторы и для местных жителей, и для многочисленных туристов со всех уголков России. «Другие объекты размещения также имеют право принимать решение о необходимости наличия справки на COVID-19, однако крымские отели справок не требуют. Они не понадобятся и при въезде в республику», — уточнила Ломидзе.

По ее словам, одной из причин возвращения справок для туристов в санаториях стала неопределенность статуса здравниц в случае обнаружения там зараженных COVID-19. «Никто четко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор», — пояснила Ломидзе.

Глава республики Сергей Аксенов заявил 8 июля, что возвращения к практике обсервации из-за коронавируса в регионе не будет.

Между тем, по данным АТОР, справки об отсутствии COVID-19 требуют не только в санаториях Крыма, но и других регионов страны, например, Кавминвод и Тульской области. В случае ее непредставления туристу откажут в заселении. Как отметила Ломидзе, для урегулирования вопроса необходимо решение Минздрава изменить приказ 198н. «Федеральный Роспотребнадзор отменил справки, но в приложении 15 к приказу это требование сохранилось», — подчеркнула Ломидзе.

Регионы, в зависимости от эпидемической обстановки, могут самостоятельно принимать решение о приеме граждан из других частей страны и правилах въезда. Если нет специального решения региональных властей, используются федеральные нормы.

Роспотребнадзор РФ в конце июня отменил рекомендацию, согласно которой постояльцам санаториев при заселении требовались справки об отсутствии COVID-19. Из-за этого требования многие туристы начали отказываться от оплаченного отдыха в санаториях. Однако туристам нужно предъявить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными коронавирусом в течение последних 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до заезда.