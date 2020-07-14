"В целом по Российской Федерации большая часть лагерей открылась и начала работу с 1 по 15 июля 2020 года. Сейчас отдых детей осуществляется в 2 137 лагерях, в которых отдыхает 709 452 ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По состоянию на 10 июля оздоровительная кампания начата в 32 российских регионах, в 13 регионах она откроется с 15 июля, в 8 регионах — с 1 августа (на Сахалине открылась с 1 июня).

"Все загородные лагеря работают в закрытом режиме, укомплектованы медицинским персоналом и персоналом пищеблоков, работники пищеблока обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), все должностные лица прошли обследование на COVID-19 при поступлении на работу", — отмечают в ведомстве.

Гигиеническую подготовку и аттестацию прошли 91% должностных лиц (288 796 человек) из числа тех, кто должен ее пройти (316 126 человек). Заезд в лагеря осуществляется одномоментно, каждый день детям измеряют температуру.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал правила и рекомендации для организации летнего отдыха. Основные отличия от летних оздоровительных кампаний связаны с ситуацией по COVID-19: вся смена заезжает в лагерь одномоментно, выезд за пределы лагеря персоналу и детям и посещения родителей запрещены. Каждый день все находящиеся в лагере проходят измерение температуры. Кроме того, мероприятия в лагере должны быть организованы таким образом, чтобы дети разных отрядов или групп не пересекались друг с другом.