"Мы хотим (авиакомпанию — ИФ) "Аэрофлот" в новой стратегии сосредоточить на дальнемагистральных рейсах, чтобы сделать из него "пятизвездочную" компанию. И "Победа", встав на маршруты "Аэрофлота", существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов", — сказал Савельев Мишустину (их встречу транслировал телеканал "Россия 24").

Он добавил, что "Победа" в новой стратегии к 2027-2028 гг. будет перевозить 55-60 млн пассажиров, оперируя примерно 170 самолетами. "И компанию "Россия" (предлагается — ИФ) сосредоточить на социальных направлениях, в частности, "плоских тарифах", и на эксплуатации отечественной техники. Потому что "Аэрофлот" будет оперировать только дальнемагистральным флотом", — отметил Савельев.