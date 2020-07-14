"IATA, туда входит 290 перевозчиков мира, существует совет управляющих, куда я вхожу уже 10 лет. Их рекомендации и просьба ко всем правительствам, и я к вам обращаюсь: вот надо эту норму двухнедельной изоляции каким-то образом отменять", — сказал глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, с которым во вторник встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, "можно все, что угодно делать" и компания выполняет все требования Роспотребнадзора", но "двухнедельный карантин реально отпугивает наших туристов и пассажиров", поэтому это — одна из тем, которую IATA просила обсудить со всеми регуляторами.

"Ну, наверное, IATA нужно, в первую очередь, поговорить с ВОЗ и понимать, что, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах разная, то IATA не может быть таким рекомендателем всем странам сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию, это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем исходить, конечно, из ситуации в этой области, следуя требованиям Роспотребнадзора", — сказал Мишустин.

Савельев со своей стороны напомнил, что в России многие города уже открылись — и в плане туризма, и в плане развития перевозок. "У нас только часть городов в РФ еще закрыты, и порядка 20 городов, которые требуют двухнедельный карантин", — сказал Савельев.

Он подчеркнул, что группа "Аэрофлот" ориентируется не на эти города, а на те, которые уже открыли гостиницы и места отдыха, популярные для населения.