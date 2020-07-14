"Вы только что говорили о необходимости количество полетов увеличивать, обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Мы на сегодняшний день очень много делаем мер по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России, и "Аэрофлот" мог бы быть хорошим помощником, конечно, по разумным тарифам в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России", — сказал Мишустин на встрече с гендиректором ПАО "Аэрофлот" Виталием Савельевым.

Премьер при этом заметил, что после выхода "Аэрофлота" на международный рынок многие из этих маршрутов должны сохраниться. "И потом соответственно, когда вы будете выходить на международный рынок, надеюсь, что многие из таких маршрутов могут сохраниться", — сказал премьер.

Савельев в свою очередь заметил, что компания хорошо понимает эту задачу.

Он рассказал, что "Аэрофлот" в нынешних условиях сохраняет полеты по плоским тарифам. "Это социально значимая для нас миссия, мы сохраняем по пяти городам Дальнего Востока, Калининграду и по Симферополю (плоские тарифы на перевозку — ИФ)", — сказал Савельев.