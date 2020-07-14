"Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в 70 млрд рублей", — сказал он.

Савельев, в свою очередь, сообщил, что компания уже воспользовалась госгарантией в полном объеме.

"Мы как особое предприятие прошли всю процедуру получения вот этой госгарантии. Мы подготовили экономическую модель, мы ее проработали и в министерстве экономического развития прошли все комиссии, мы ее проработали с Минфином. Была комиссия правительственная под руководством Белоусова Андрея Рэмовича. И мы получили 70 млрд рублей", — сказал он.

"Это кредит с государственной гарантией, соответственно, на пять лет?" — уточнил Мишустин.

"Это первое, да. В целом группе компаний "Аэрофлот" была оказана существенная помощь и, безусловно, этот эффект для нас очень важен", — ответил Савельев.