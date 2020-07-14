"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 6248 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1531 (24,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции, 11 614 умерших и 512 825 выписанных (8 804 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 215 508.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 613 новых случаев COVID-19 за сутки, 37 смертей и 1012 выздоровевших.

Еще 281 случай COVID-19 выявлен за сутки в Санкт-Петербурге, 268 — в Ханты-Мансийском АО, 245 — в Свердловской области, 238 — в Алтайском крае, 211 — в Ямало-Ненецком АО, по 198 новых случаев в Московской области, Иркутской области. 193 — в Нижегородской области, 182 — в Мурманской области, 132 — в Челябинской области, 129 — в Архангельской области, 128 — в Красноярском крае, 119 — в Новосибирской области, 117 — в Воронежской области, 110 — в Ульяновской области, 108 — в Оренбургской области, 107 — в Хабаровском крае. В других регионах России число новых случаев не превышает ста.