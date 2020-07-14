Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года было обслужено 1,35 млн человек. Таким образом, пассажиропоток за шесть месяцев 2020 года сократился почти в 2,2 раза.

В том числе на внутренних авиалиниях было перевезено 411 тыс. человек (снижение на 42,2%), на международных — 212 тыс. человек (снижение в 3 раза).

В июне 2020 года аэропорт обслужил более 53 тыс. человек, что почти в 2 раза превышает показатель мая.

"Позитивная динамика (в июле — ИФ) обусловлена в первую очередь наращиванием частоты рейсов на московском направлении до трех раз в день на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-777 и Аirbus A330", — отмечает пресс-служба.

Также прирост пассажиропотока обеспечили недавно открытые новые регулярные рейсы из Владивостока в Анадырь и Красноярск, а также возобновленный в конце мая рейс в Краснодар.

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Как сообщалось, 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга "Базэл Аэро" АО "Международный аэропорт Сочи" стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, доведя свою долю до 61,76%.