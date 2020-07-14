"Общая площадь благоустройства составила около семи тысяч квадратных метров. Здание бывшего кинотеатра демонтировали по просьбам жителей района, с территории вывезли порядка 7,5 тысячи тонн строительного мусора. Затем провели планировку территории и завезли более 3800 кубометров нового грунта. Сейчас площадка находится на одном уровне с набережной Шитова", — рассказали в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

Более шести тыс. кв.м. благоустройства занимает газон. В рамках благоустройства проложили дорожки, которые соединили территорию с набережной Шитова и Детским Черкизовским парком. Для отдыха установили скамейки. Кинотеатр "Севастополь" построили в 1964 году на холме восточного берега Черкизовского пруда. В 90-е помещения долгое время использовались под склады, а позднее было заброшено. После пожара его законсервировали и отключили от инженерных сетей.