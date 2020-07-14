Стаканы для прохладительных напитков в ресторанах сети будут оснащены новым типом крышек, который позволяет пить прямо через них, без использования соломинок.

Новая инициатива была запущена почти в 1 тыс. ресторанах McDonald's в городах Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Планируется, что она охватит все остальные торговые точки в континентальной части Китая до конца 2020 года, говорится в сообщении компании.

Как ожидается, это позволит снизить потребление пластика примерно на 400 тонн в год, сообщает телеканал CGTN.

McDonald's сокращает количество пластика с 2007 года, используя бумажные пакеты для заказов на вынос, бумажные стаканы для десерта McFlurry и столовые приборы небольшого размера.