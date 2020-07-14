При этом пассажиропоток на международных рейсах снизился на 53% (до 119,8 тыс. человек), на внутренних — на 37% (до 561,9 тыс.). Сильнее всего снизились показатели транзитных пассажироперевозок — на 78% (до 9 тыс.).

Наибольшее снижение пассажиропотока произошло в апреле: тогда аэропорт обслужил 25 тыс. человек, что почти в 6,5 раз меньше, чем в марте 2020 года. В мае пассажиропоток аэропорта стал понемногу расти — на 42%, до 35,5 тыс. пассажиров. В июне пассажиропоток по отношению к предыдущему месяцу вырос в 2,4 раза, до 85,2 тыс. человек.

В аэропорту июньский рост пассажиропотока связывают с запуском рейсов на юг России авиакомпаниями Nordwind, NordStar, Red Wings, "Якутия" и "Алроса", а также с началом турпрограммы у оператора "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия". Кроме того, отмечается восстановление полетных программ российских авиакомпаний.

Количество самолетовылетов пассажирских бортов в первом полугодии 2020 года снизилось на 35%, до 4,032 тыс.

При этом в январе-июне 2020 года существенно выросли показатели обслуживания грузоперевозок. По сведениям аэропорта, количество грузовых самолетовылетов выросло в 4,3 раза — до 1,723 тыс.

Аэропорт "Красноярск" основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год.

По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт "Красноярск" обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее) и обработал 18,2 тыс. тонн различных грузов (80% от объемов 2018 года).